Medio Oriente Usa schierano sottomarino nucleare e portaerei | monito a Iran e Hezbollah

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 agosto 2024) In attesa dell'attacco rappresaglia di Teheran a Israele, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin Abraham Lincoln ha ordianto di accelerare l'arrivo dell'Abraham Lincoln nella regione Non si smorza la tensione in. In attesa dell'attacco rappresaglia dell'a Israele, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha ordinato l'invio di un