Mattarella commemora Stazzema la Repubblica può qui riconoscere le sue radici

(Di lunedì 12 agosto 2024) AGI - "Per laoggi è giorno di memoria, di raccoglimento, di testimonianza. Il 12 agosto di ottant'anni or sono reparti delle SS naziste, con la complicità fascista, compirono nelle frazioni diuno degli eccidi più spietati della Seconda Guerra Mondiale, uccidendo senza pietà donne, anziani, bambini, sfollati che pensavano di aver trovato un rifugio sottraendosi ai combattimenti". Lo dice il presidente della, Sergio, in occasione dell'80esimo anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di. "Fu la guerra portata alle popolazioni civili, lo sterminio di comunità locali incolpevoli - prosegue il capo dello Stato - fu la tragedia che si abbattè sui villaggi della linea Gotica, a Padule di Fucecchio, a Marzabotto, fra le altre".