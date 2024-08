Masters 1000 Montreal 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

Dopo aver saltato le Olimpiadi per una tonsillite, Jannik Sinner torna in campo e guida il seeding del torneo sul cemento canadese. Al via anche Carlos Alcaraz – che potrebbe però cancellarsi qualora arrivasse in fondo a Parigi – mentre non ci sarà sicuramente Novak Djokovic. Tra gli altri italiani ai nastri di partenza, spiccano Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. MONTEPREMI TABELLONE Latelevisiva deldisarà affidata a Sky Sport, che seguirà le giornate di incontri attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l'interattività. Sarà inoltre possibile seguire il torneo intramite le piattaforme Sky Go e NOW.