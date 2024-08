Masters 1000 Cincinnati 2024 | montepremi e prize money con Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ile ildeldi, torneo di scena sul cemento statunitense dal 12 al 19 agosto. Si resta in Nord America dopo il Canadian Open, ma la differenza è stavolta ci sono tutti (tranne Djokovic), anche i protagonisti alle Olimpiadi. A guidare il seeding sarà sempre il numero uno al mondo, Jannik, seguito da Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Torna Lorenzo Musetti, in main draw insieme a Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Flavio Cobolli e anche Matteo Berrettini, omaggiato di una wild card. Costretto a passare dalle qualificazioni invece Lorenzo Sonego. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Il riccototale del torneo maschile in Ohio è pari a 7 milioni 241mila 112 euro.