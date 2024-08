Malore in acqua turista fiorentino muore a Viareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Un villeggiantedi 80 anni si è sentito male mentre si trovava a fare il bagno in mare a una trentina di metri da riva, in una zona dove ancora si tocca. I bagnini del bagno Guido (sulla Passeggiata di) lo hanno soccorso e tentato di rianimare. Poi intervento del 118 con automedica e ambulanza. E' deceduto durante il trasporto in ospedale.