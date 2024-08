Madonna compleanno a Pompei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)potrebbe festeggiare i suoi 66 anni, il 16 agosto, tra lo yacht ormeggiato al largo di Capri e un party vip nel Teatro Grande degli Scavi di. Le voci che rimbalzano sui media locali non trovano per ora alcuna conferma ufficiale, ma il tamtam di indiscrezioni è sempre più fitto così come l’attesa dei fan della popstar internazionale, che già aveva voluto festeggiare in tre occasioni il suoin Italia, nel 2017 e nel 2021 in Puglia e nel 2022 in Sicilia.