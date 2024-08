Londraaccoltella donna e bimba Fermato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 agosto 2024) 14.33 Una ragazzina di 11 anni e unadi 34 sono state accoltellate in pieno centro, a Londra, a Leicester Square affollata di turisti. L'aggressore è stato arrestato dagli agenti, come rende noto la Polizia. Lae l'11enne sono state soccorse dai commessi di un negozio, in attesa dell'arrivo delle ambulanze, che le hanno trasportate in ospedale.