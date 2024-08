Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 142 punti in apertura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)di seduta in rialzo per il differenziale tra Btp edecennali, che si porta a 142contro i 141 della chiusura di venerdì scorso. In rialzo di 0,5al 3,64% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco è invariato al 2,22%.