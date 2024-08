LIVE – Lecce-Mantova 1-0 trentaduesimi Coppa Italia 2024 25 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Alle 18:30 di oggi, lunedì 12 agosto, ilsfiderà ilin occasione del primo turno di/2025. Al ‘Via del Mare’ in palio c’è il pass per i sedicesimi di finale, dove ad attendere la vincente di questo confronto c’è il Sassuolo, che ha eliminato il Cittadella nel turno precedente. Ilha affrontato un precampionato dillo con sfide dillo, come quelle contro Galatasaray e Nizza. Il, neopromosso in Serie B, vuole partire forte e dare continuità ai dettami tattici di Possanzini. Ilsi affida a Krstovic, ma c’è tanta curiosità per una delle sorprese dell’estate: Marchwinski. Galuppini, Mancuso e Fiori le armi offensive degli ospiti. Quale sarà il risultato finale? Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal fischio d’inizio in programma alle 18:30.