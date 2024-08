LIVE – Frosinone-Pisa primo turno Coppa Italia 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Alle 18:00 di oggi, lunedì 12 agostoscenderanno in campo in occasione deldi. Al ‘Benito Stirpe’ inizia ufficialmente la stagione di due candidate ai piani alti della classifica della prossima Serie B. A pochi giorni dal debutto in campionato, le due squadre si contendono il passaggio del. Ai sedicesimi ad attendere la vincente di questa sfida è il Cesena, che ha eliminato a sorpresa l’Hellas Verona nelprecedente. Dopo la rifinitura a Ferentino, Vivarini ha sciolto i dubbi sulla formazione da schierare dal 1? tra volti nuovi e veterani. Di fronte unche riparte da Filippo Inzaghi. Quale sarà il risultato finale? Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal fischio d’inizio in programma alle 18:00.