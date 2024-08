L’influencer Siu dimessa dall’ospedale parla col pm | cosa è emerso dopo la sua testimonianza

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 12 agosto 2024) Torna a casa Soukaina El Basri,biellese Siu finita in ospedale a maggio per una ferita al petto che secondo la Procura le avrebbe inferto il marito Jonathan Maldonato. La donna è stata sentita dal pm, ma quanto ha riferito non avrebbe portato a una svolta nelle indagini.