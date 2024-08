L' immunologo ' no a integratori e fai da te sì a magnesio e cibi ricchi d' acqua'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) - L'estate 2024, l'ennesima da record di temperature negli ultimi anni, propone in questo weekend - che porterà poi al Ferragosto - l'allerta massima e bollino rosso oggi in 9 città tra le 27 monitorate dal bollettino del ministero della Salute e domani saliranno a 14. Il caldo "sta mettendo a dura prova il nostro corpo con temperature elevate e un'umidità opprimente, soprattutto nelle regioni meridionali. Questo clima afoso può facilmente portare a sensazioni di stanchezza e debolezza, influenzando negativamente il benessere quotidiano. Le temperature molto alte possono facilmente provocare astenia, svogliatezza, crampi, malesseri, stordimento e turbe della concentrazione, edemi e, talvolta, malori che, se di per sé non gravi, potranno comunque aggravare le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti.