L’evoluzione delle tecnologie per il riciclo della plastica

Leggi tutta la notizia su wired

(Di lunedì 12 agosto 2024) Oggi solo una piccola percentualeviene riciclata, principalmente per ragioni di limitatezza tecnologica e di tassi insufficienti di raccolta. Sono però in sviluppo nuovi processi che consentono di recuperare e riciclare più tipologie di materiali e più a lungo, potenzialmente all’infinito. E anche le bioplastiche possono contribuire all’economia circolare. Per la sezione Carbon Neutral, powered by Eni