L’Europa che rischia la guerra civile

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 12 agosto 2024) Non ci sono solo i disordini nel Regno Unito: in molte parti del Continente l’aumento dei delitti degli stranieri provoca l’esasperazione della popolazione locale, spesso sfruttata da gruppi violenti di estrema destra. A pagare il prezzo più alto sono gli Stati ultra accoglienti, come Francia, Germania e Svezia.