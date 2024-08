L' estate del deepfake fioccano finti consigli finanziari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)video delle alte cariche istituzionali che dannosu dove e come investire. E' boom delcon filmati facili da realizzare attraverso l'intelligenza artificiale. Molti i tentativi di truffa sul web: dalla possibilità di vincere una carta platino Trenitalia al "prezzo simbolico di 2 euro", passando per le truffe romantiche ai danni di persone magari sole, per lo più anziani fino all'ultima trovata: un ministro o addirittura il capo dello Stato che in un video fornisce"per guadagnare soldi, molti soldi, una quantità tale che ti cambia la vita e puoi smettere di lavorare".