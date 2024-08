Le Olimpiadi di Parigi verranno ricordate anche per questi momenti di stile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lesono fantastiche per una serie di motivi. Si possono passare interi pomeriggi a guardare uno sport di cui non si sapeva l 'esistenza fino a una decina di minuti fa, si ha il permesso di essere stupidamente patriottici e si possono dire cose divertenti come «non posso credere che abbia ricevuto una penalità, che fine ha fatto il dressage al giorno d'oggi» e dirlo davvero, con tutto il cuore. Ma la nostra parte preferita dellesono i piccolidiinaspettati. Finora ce ne sono stati molti, tra cui una masterclass di uniformi splendide e diversi kit sportivi che non sapevamo fossero così difficili da indossare. Fa tutto parte del divertimento. Se avete passato tutto il tempo a guardare lo sport vero e proprio e a non occuparvi dei dettagli di moda, è un peccato, ma vi capiamo.