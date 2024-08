L' attore si è calato dal tetto dello Stade de France ricordando le sue più famose acrobazie cinematografiche Un' azione che è destinata a rimanere nella storia delle Olimpiadi Ha lasciato anche voi a bocca aperta?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 12 agosto 2024) Parigi ha vissuto due settimane indimenticabili, che hanno trovato il loro compimentocerimonia di chiusura. Il momento più spettacolare, destinato a passerà alla? L’ingresso in scena di Tom Cruise. Il divo hollywoodiano hatutti acon uno show mozzafiato, calandosi dalde. Un’impresa che ha dimostrato ancora una volta l’audacia e la passione della star per l’, regalando al pubblico un finale epico per i Giochi.