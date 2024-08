La pugile algerina demonizzata | non è un mostro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sono amareggiato per l'assurda vicenda che ha visto come protagonista, suo malgrado, Imane Khelif. Laha dovuto subire una feroce "gogna mediatica", una inaudita montagna di cattiverie e di infamie, di tutto e di più: accuse, insinuazioni, falsità ed ingiurie oltremodo denigranti, calunnie, giudizi sprezzanti e via discorrendo, da parte non solo di persone comuni, aduse a "sfogarsi" sul web, sui vari social network, bensì pure di esponenti politici, giornalisti e addirittura ricchi e potenti imprenditori quali Elon Musk Ebbene, l'unica "colpa" dell'atleta sarebbe quella di non esibire gradevoli sembianze femminili. Per tale motivo è stata dipinta come una sorta di "" ed in tanti l'hanno vituperata e. Non mi interessa se lei è "trans", "intersex", se è affetta dalla sindrome di Morris, da iperandrogenismo, oppure ermafroditismo, o come dir si voglia.