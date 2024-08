La Fiorentina scalda i motori per l’esordio in serie A | arriva Richardson

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 12 agosto 2024) FIRENZE – Dopo il 2-2 con il Friburgo nell’ultima amichevole, in un test tutto particolare, con tre tempi da 45 minuti, inizia la settimana di avvicinamento dellaversoin campionato di sabato 17 agosto con il Parma. Una settimana che sarà occupata anche da importanti movimento di mercato. Il 12 agosto è il giorno dell’arrivo del centrocampista marocchino classe 2002 Amir, protagonista delle ultime Olimpiadi dove ha vinto la medaglia di bronzo con la sua nazionale. Dopo le visite mediche il giocatore ex Reims (cui andranno 9 milioni di euro) firmerà un accordo che lo legherà allaper cinque anni a 1,2 milioni di stagione. Nello stesso giorno è prevista la presentazione ufficiale del portiere spagnolo David De Gea, per 12 anni difensore della porta del Manchester United e titolare anche della nazionale spagnola.