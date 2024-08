La Dottrina Monroe alla sfida del multilateralismo

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 12 agosto 2024) Laha di fatto ormai 200 anni ed è stata elaborata nel 1823 dall’allora presidente degli Usa Jamesda cui prende il nome. Questasegnò un momento fondamentale nella storia degli Stati uniti ed ha giocato un ruolo determinante nell’affermazione della sua storia di potenza globale. Ladefiniva una politica di non interferenza da parte delle potenze europee, allora monarchie, negli affari delle nazioni dell’emisfero occidentale ed in cambio gli Stati Uniti si impegnavano a loro volta nel non intervenire negli affari europei come si stavano delineando dopo il congresso di Vienna che aveva posto fine all’impero napoleonico.