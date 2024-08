James Wan alla regia del remake di Il Mostro della Laguna Nera

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lo specialista in genere horror “Wan” produrrà e dirigerà ildel classico Il. Il the Hollywood Reporter questa sera ha confermato che la Atomic Monster diWan è nelle fasi inziali di contrattazione con Universal Pictures per riportare in auge uno dei grandi classicicultura horror degli anni cinquanta, nonché classicolibreria Universal dei cosiddetti “MostriUniversal“. Wan, a quanto pare, dirigerà, produrrà e co-scriverà la sceneggiatura assieme ad un altro scrittore ancora da annunciare. Se le trattative dovessero andare a buon fine, ildi Il(Creature From the Black Lagoon in originale) diventerebbe il primo film da regista per Wan dopo la fusionesua Atomic Monster con la Blumhouse Productions diBlum.