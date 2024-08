Jacqueline Luna Di Giacomo estate d' attesa | Mi sento esattamente dove dovrei essere

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'ultima «silenziosa» della ventiquattrenne compagna di Ultimo è al mare, e non potrebbepiù felice, ma c'è spazio anche per le riflessioni sui tanti sogni ancora da realizzare. Non saranno frenati dalla maternità, come in tanti le hanno detto,ne è certa: «Avranno un ospite in più»