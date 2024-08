India | ressa in un tempio del Bihar almeno sette morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite in unascoppiata stamattina in unnello stato orientaleno del. Lo riportano i media locali. L'incidente si è verificato a Makhdumpur, nel distretto di Jehanabad. Un gran numero di devoti induisti si era recato neldi Baba Siddhnath in occasione delle preghiere per il quarto lunedì del mese del calendario indù Saawan.