Incidente sull’Aurelia coinvolti camper e auto Una donna portata in ospedale

(Di lunedì 12 agosto 2024) Capalbio (Grosseto), 12 agosto 2024 – Tre feriti sulla Statale Aurelia, nel tratto compreso tra le località de La Torba e Capalbio Scalo. Sono in corso accertamenti per verificare le cause dell'stradale che ieri, lunedì, nella tarda mattinata hanno vistoduemezzi. Uncon a bordo due turisti sessantenni residenti nel nord della Toscana (in provincia di Pistoia), e una, anch'essa residente fuori provincia, che era su un’utilitaria. La macchina di quest'ultima è andata praticamente distrutta. Per laalcune ferite, non gravi. Sul posto sono state inviate dalla centrale del 118 il medico di emergenza ed urgenza e due ambulanze. Laè stata trasferita e ricoverata per politrauma inad Orbetello, gli altri due visitati e medicati sul posto.