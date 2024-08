Incidente sulla A4 ad Agrate tir sfonda guard rail code e disagi

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 12 agosto 2024)stradale con ribaltamento oggi alle 13autostrada A4 all’altezza diBrianza Per cause in fase di accertamento,il veicolo ha terminato la sua corsa ribaltandosi ed invadendo in parte la corsia opposta con la cabina. In posto le squadre hanno estricato il ferito assieme al personale AREU giunto in posto con