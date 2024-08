Incendio trattore a Vecchiano vigili del fuoco domano le fiamme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024)(Pisa), 12 agosto 2024 - Squadre deideldi Pisa sono intervenute questa mattina alle 11.15 in via Salcetti, nel Comune di, per unche ha coinvolto un mezzo agricolo. Le, che hanno completamente avvolto un, sono state prontamente domate dal personale intervenuto sul posto. L'area è stata messa in sicurezza e il traffico è rimasto bloccato per delle ore. Presenti anche gli agenti della polizia municipale diche hanno gestito la viabilità temporaneamente interrotta . Al momento non si registrano feriti. Le cause dell'sono in corso di accertamento.