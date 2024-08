Il Pd ruba la medaglia d' oro all' Italvolley

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Quelli del Pd non vincono un'elezione politica dal lontano 2006, ma in compenso (sa- ra? stata una botta di caldo? Un devastante colpo di calore?) devono essersi autocon- vinti di aver conquistato l'oro lad'oro olimpica della pallavolo. Ieri lo spettacolo e? stato abbastanza surreale: le ragazze di Julio Velasco non avevano ancora terminato l'ultima schiacciata e gia? sulle agenzie e sui canali social si assiste- va a un autentico diluvio di uscite di espo- nenti della sinistra. E peraltro, anche a match concluso, le atlete, pur giustamente entusiaste, sono state le piu? sobrie, le piu? equilibrate, in una parola le piu? sportive. Tutto intorno a loro, invece, e? partito il circo del tentato uso politico della vittoria azzurra.