Il Napoli piazza un colpo a centrocampo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ilaccelera per migliorare ildi Conte, il prossimosarà Brescianini che sta per diventare azzurro dietro il pagamento di un milione subito al Frosinone e cui se ne aggiungeranno 11 l'anno prossimo per il riscatto, di cui sei andranno al Milan che mantiene il 50% sulla