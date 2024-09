Il bullismo relazionale che isola chi lo subisce e ne influenza le relazioni

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le forme delsono molteplici, insidiose e, spesso, anche molto subdole e difficili da riconoscere. Talvolta, infatti, esso assume delle connotazioni complesse da etichettare in maniera chiara e definita, e rischia di provocare dolore e insicurezza nelle vittime per molto tempo, prima di essere delineato come tale. È il caso del, diffuso tanto quanto quello fisico e variante dell’abuso psicologico. Di che cosa si tratta, nello specifico? E come possiamo riconoscerlo e contrastarlo? Vediamone i dettagli.