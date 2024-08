I convocati dell’Italia per le Paralimpiadi | 141 azzurri a Parigi 2024 record di presenze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Italia parteciperà alledi, in programma dal 28 agosto all’8 settembre, con la squadra più numerosa di sempre: 141 atleti saranno impegnati in ben 17 sport (atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon). I portabandiera saranno l’atleta Ambra Sabatini e il ciclista Luca Mazzone, alla guida di 70 donne e 71 uomini con un’età media di 33,5 anni. Gli esordienti saranno 52, la più giovane è la classe 2005 Giuliana Chiara Filippi. A Tokyo 2020 l’Italia conquistò ben 69 medaglie e concluse al nono posto nel medagliere. Di seguito tutti i partecipantiai Giochi Paralimpici di