Grave che il governo non sia presente a Sant’Anna di Stazzema per gli 80 anni della strage

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nessun membro delha partecipato alle commemorazioni per gli 80dallanazista didi. Come già nell’estate 2023, anche oggi l’esecutivo ha deciso di non inviare nessun rappresentante. Un’assenza che è stata notata e denunciata dal presidente PdRegione Toscana Eugenio Giani: “Non vedo la presidente del Consiglio, non vedo ministri né sottosegretari”, ha dichiarato. “Sinceramente è una cosae mi sarei aspettato ben altro. Lascia amarezza ed un profondo dispiacere questa assenza che ha segnato anche la cerimonia di ieri per la Liberazione di Firenze”. Simile anche il discorso del sindaco diMaurizio Verona: “Ricordare è importante, ma essere, oggi, qui fisicamente, di fronte a questo monumento in pietra, di fronte a coloro che hanno visto, sono sopravvissuti e oggi sono i nostri testimoni è fondamentale.