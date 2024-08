Gesesa problema erogazione a Cautano Vitulano e Forchia | gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoComunichiamo che a causa della riduzione delle portate in ingresso, nel comune di(zona alta) per tutta la giornata odierna, si potranno verificare basse pressioni e\o mancanze acqua.comunica inoltre che a causa di un guasto improvviso sulla rete questa mattina si potranno verificare irregolarità nell’idrica quali basse pressioni o mancanza d’acqua in tutto il territorio del Comune di