Geriatra ‘più cure domicilio o pronto soccorso sempre più in affanno’

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 12 agosto 2024) (Adnkronos) – "E' necessario rafforzare ledomiciliari, ma farlo davvero e con concretezza, altrimenti l'unica risposta per gli anziani fragili, che possono scompensarsi per fattori ambientali, come il caldo e il freddo, sarannoe solo i, strutturepiù in affanno. E questo accadrà a Ferragosto come negli altri periodi critici