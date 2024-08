Frutta estiva Confagricoltura lancia l’allarme su possibile crisi del settore

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 12 agosto 2024) Principali problemi dei produttori disarebbero il clima, l’aumento dei costi di produzione ed il calo dei consumi Siccità severa e al Sud e nelle Isole, piogge abbondanti e prolungate al Nord. Questo non depone bene per la produzione italiana di orto, che vale oltre 16 miliardi di euro e rappresenta il 25% del totale della produzione agricola nazionale. Per quanto concerne la, siamo tra i maggiori produttori al mondo di mele e pere, pesche, albicocche, uva da tavola, meloni e kiwi. Il clima, tuttavia, sta influendo su calibro, quantità, conservabilità del prodotto, oltre al proliferare di fitopatie.