Francesco Cavestri | il 23 agosto in concerto per la rassegna Luglio Musicale Trapanese

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo il sold out registrato al Blue Note di Milano, ilal Teatro Comunale di Gonzaga (MN) con il trombettista Fabrizio Bosso, la Casa del Jazz a Roma per Summertime e il Premio IJVAS per la divulgazione del jazz ricevuto in occasione dell’International Jazz Day all’Auditorium Parco della Musica di Roma insieme ai grandi del Jazz italiano,si esibisce per la prima volta in uno degli eventi più attesi e più importanti dell’estate a Trapani NELLADEL “” arrivata alla sua 76° stagione nel virtuoso equilibrio tra tradizione e innovazione. In particolare,si esibirà con il suo“IKI – BELLEZZA ISPIRATRICE, che vuole celebrare la bellezza della musica con atmosfere di jazz contemporaneo che si contaminano con altri generi, il tutto in uno dei luoghi più suggestivi di Trapani, nel CHIOSTRO DI SAN DOMENICO.