Fondi Basta mozziconi! al via la Campagna di Fare Verde lungo il litorale fondano

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 12 agosto 2024)– Una nuova ed importantedi Sensibilizzazione diEts-Odv per la protezione dell’ambiente, contro la dispersione didi sigaretta, è in corso. Durante il mese di agosto, infatti, in tutta Italia, i Volontari dell’Associazione Ambientalistadistribuiranno gratuitamente posacenere tascabili per contenere cenere e, da svuotare poi negli L'articolo/ “!”, al via ladiilTemporeale Quotidiano.