Fiumicino celebrazione in memoria dei Caduti in guerra e in mare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Il prossimo 14 agosto 2024, alle 18:00, presso la Chiesa di Santa Maria Porto della Salute a, in via della Torre Clementina, 72, si terrà la Santa Messa in suffragio di tutti iine in. A seguire, avrà luogo la solenne deposizione della corona di alloro presso il monumento dedicato ai, in Piazza G.B. Grassi. Sarà presente, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di, l’assessore Raffaello Biselli. Nella stessa data, alle 18:00, in occasione della Festa patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, a Fregene, verrà celebrata la Messa nello Spazio sacro in pineta, alla quale parteciperà il Sindaco, Mario Baccini. Seguirà, alle 18.45, la Processione dalla pineta fino alla parrocchia dell’Assunzione.