Firmato accordo quadro ex Blutec Termini Imerese

(Di lunedì 12 agosto 2024) È statol'per la salvaguardia dei lavoratori exe il rilancio dello stabilimento ex Fiat ditra la Regione siciliana, il ministero dello Sviluppo Economico, l'Inps, le principali organizzazioni sindacali e l'azienda Pelligra, che si è impegnata a guidare il processo di reindustrializzazione del sito produttivo. "Una svolta storica per la Sicilia, la conferma che siamo sulla strada giusta per la rinascita industriale del Paese", rileva il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, spiegando che si mettono in salvo tutti i 540 lavoratori.