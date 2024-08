Fdi | De Bertoldi ‘lascio Gruppo a settembre definirò mia nuova collocazione’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “Ho rassegnato con effetto immediato le dimissioni dalparlamentare di Fratelli d?Italia. Alla ripresa dei lavori farò assieme alla mia famiglia politica le valutazioni per individuare la mia prossima allocazione, che non potrà che essere improntata ai valori della moderazione, e del cattolicesimo liberale”. Lo annuncia Andrea de, deputato eletto nel collegio uninominale del Trentino- Alto Adige.“La mia decisione -spiega- è frutto di un lungo processo di dissenso politico dal partito nata per difendere le ragioni della mia Provincia Autonoma dalla volontà di accentramento decisionista del partito. Ho inoltre più volte chiesto chiarezza su alcuni importanti temi, che da cattolico mi stanno a cuore, ma non sempre ho osservato la risposta che speravo. Mi sono spinto ad aprire un dibattito, che però è caduto nel vuoto.