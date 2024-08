Europe | unica data live italiana martedì 3 settembre alla Trentino Music Arena

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le leggende dell’hard rock saranno in concerto a Trento per l’tappadel tour. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticker Master e Viva Ticket.la, la straordinarianaturale in mezzo alle montagne, ospiterà l’del tour deglia partire dalle ore 21.00, la band che vanta una carriera ultra-quarantennale e un miliardo di visualizzazioni su YouTube per il celebre brano “The Final Countdown”, dopo aver registrato diversi sold out nelle più grandi venue in Cile, Brasile e Argentina. Dopo una tournée in Europa conclusa con due show al London Pdium nel 2023, la band svedese che ha lasciato un segno nel genere hard rock è partita per un nuovo touro senza alcuna intenzione di fermarsi.