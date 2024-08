Enel la fabbrica di pannelli solari da 1 miliardo di dollari negli Usa è ferma | i rischi per il progetto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha approfittato degli enormi investimenti che la presidenza Biden ha messo in moto con l’Inflation Reduction Act (Ira), aggiudicandosi la costruzione di un enorme impianto per la produzione diin Oklahoma, Stato della regione centro meridionale degli Usa. Ilperò sarebbe in pausa, ma non si tratta di un caso isolato. Circa il 40% dei progetti che l’amministrazione Biden aveva proposto come parte dell’Ira per rilanciare la manifattura statunitense, in un programma di cosiddetta reindustrializzazione dei settori strategici, è in ritardo o interamente in pausa. Un dato che potrebbe rendere meno efficace uno dei punti centrali della campagna elettorale di Kamala Harris per la presidenza.