' Elon Musk usa il suo impero di aziende per scommettere sull' IA'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)usa il suodipera sua start up per l'intelligenza artificiale xAI, innervosendo gli investitori. Il timore è infatti che lo spostamento di risorse umane e tecnologiche da Tesla e altre società del gruppo verso xAI possa creare danni alle big dell'di. Proprio per questo tre azionisti - riporta il Wall Street Journal - hanno già presentato azioni legali denunciando lo spostamento di risorse a scapito di Tesla, in quella che è vista come una violazione degli obblighi fiduciari di. Perspostare risorse da una società all'altra non è una novità: lo ha fatto anche con Twitter, alla quale hanno lavorato ingegneri di Tesla.