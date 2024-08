Ecco perché la sinistra ha rubato l' oro all' Italvolley | svelato il gioco sporco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Per dire che aria tira: il commento più sobrio è quello di Elly Schlein. «Che 3-0, che Italia, che oro. Immense! Grazie!», è il post che la segretaria del Pd dedica alla vittoria della Nazionale femminile di volley a Parigi. A corredo del tweet, l'abbraccio collettivo tra le giocatrici azzurre. Almeno il tributo di Elly riguarda la squadra.a scorrere le dichiarazioni dei suoi colleghi dia trionfare sono state solo Paola Egonu e, in misura minore, Myriam Sylla. Simboli, come scrive Angelo Bonelli di Avs, dell'«Italia multietnica». Alla faccia del generale Roberto Vannacci. L'europarlamentare leghista è il bersaglio preferito di un campo mai così largo.