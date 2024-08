Ecco chi vuole toglierci le spiagge

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il presidente di Assobalneari, Fabrizio Licordari: «Dopo il Qatargate c’è il Beachgate. Le multinazionali premono per espropriarci del turismo sui nostri lidi. Perciò serrare gli ombrelloni non ha senso: la Meloni va aiutata in questa battaglia».