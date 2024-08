EA disabilità le SBC Icone per un problema

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di lunedì 12 agosto 2024) Vi informiamo che EA SPORTS ha riscontrato uncon alcune SBC (Squad Building Challenges) in EA SPORTS FC 24 e ha deciso di disabilitarl3 temporaneamente per effettuare ulteriori verifiche. Le SBC interessate sono: 1 di 3 Scelte Giocatore Icona 91+ TOTY/UBD/GOL/GOTG/FUTTIES (ve ne abbiamo parlato qui) 1 di 3 Scelte Giocatore Icona 93+ GOTG/FUTTIES T1-4 (ve ne abbiamo parlato qui) EA SPORTS è al lavoro per risolvere la situazione e ci fornirà aggiornamenti non appena disponibili. Il motivo? Ufficialmente non c’è, ma pareva esserci un drop troppo alto. Restate sintonizzati per ulteriori notizie e aggiornamenti.