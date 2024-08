Diritto riparazione elettrodomestici e cellulari cosa prevede la direttiva Ue e cosa cambia in Italia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 12 agosto 2024) Una nuova diretta Ue, in vigore dallo scorso 30 luglio, vuole favorire ladei prodotti come lavatrici, frigoriferi,, quando sono aggiustabili, per ridurre i rifiuti e le emissioni di gas serra. Inilalladie dispositivi elettronici dovrà essere recepito entro il 31 luglio 2026.