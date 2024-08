Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il quotidiano tedesco Die Welt analizza le circostanze attuali del conflitto in Ucraina e ipotizza le vie per una sua risoluzione. Le forze insono nettamente a favore di Mosca, mentre l’assistenzaa Kiev è destinata inevitabilmente a calare, persino in caso di vittoria dei Dem alle presidenziali americane. Su tale sfondo, le concessioni territoriali alla Russia appaiono come il male minore per il governo di Kiev, che sta infatti preparando psicologicamente i suoi cittadini a questo esito. La situazione sulSul piano difensivo le prospettive di Kiev stanno peggiorando: mancano gli uomini e pure le armi e le munizioni, nonostante le forniture dell’Occidente. Secondo le analisi del colonnello Markus Reisner del Ministero della Difesa austriaco, la situazione è particolarmente complicata nel Donbass.