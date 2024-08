Diario dell' Olimpiade italiana

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 agosto 2024) E' finita con Tom Cruise a prendere la bandiera olimpica e a portarla, metaforicamente, verso Los Angeles 2028. Finee Olimpiadi parigine, una cavalcata lunga due settimane e puntellata di vittorie, insuccessi, sorprese e delusioni. Storie raccontate e che hanno reso grande il medagliere'Italia non senza lacrime di gioia o frustrazione. E anche polemiche. Come in ogniche si rispetti.