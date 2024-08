De Gea Fiorentina club storico voglio lasciare un' impronta

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Felice e orgoglioso di vestire la maglia viola", le parole del portiere spagnolo FIRENZE - "Sono molto contento di essere qui, è per me un orgoglio vestire la maglia viola e rappresentare Firenze, darò tutto per lae i tifosi". Lo ha detto il portiere David De Gea aprendo con queste paro