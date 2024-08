Dal parrucchiere all’idraulico in 150mila ‘aperti per ferie’ ad agosto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Confartigianato: "Per non lasciare in panne chi rimane in città organizzati turni di apertura e campagne di informazione per garantire servizi essenziali" Sono circa 150.000 - secondo una stima di Confartigianato - gli imprenditori artigiani che adnon vanno in ferie, ma sfidano afa e solleone per restare al servizio degli italiani in vacanza